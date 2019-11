Max Pezzali: nel 2020 un concerto a San Siro

Max Pezzali in concerto a San Siro. Ad annunciarlo è l'amico Fiorello, tramite un post pubblicato sui social in cui ha pubblicato la locandina dell'evento, "San Siro canta Max": "Non ho resistito a non spoilerare il manifesto! Scusa Max ma è troppo bello". La data è già fissata: 10 luglio 2020.

L'annuncio arriva dopo l'uscita del singolo " In questa città ", dopo quello di quest'estate, " Welcome to Miami (South Beach) ", mentre ancora non si conoscono i dettagli del nuovo album dell' ex 883 : "Ho cominciato già da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l'anno prossimo", aveva fatto sapere Pezzali all'inizio dell'anno

Nel 2017 Max Pezzali aveva festeggiato i suoi primi venticinque anni di carriera con la raccolta "Le canzoni alla radio", mentre l'ultimo disco di inediti è "Astronave Max" del 2015.

L'evento a San Siro arriva nell'anno in cui ricorre il venticinquesimo anniversario dall'uscita dell'album "La donna il sogno & il grande incubo", il disco degli 883 - il primo pubblicato senza Mauro Repetto - contenente le hit "Tieni il tempo", "Una canzone d'amore" e "Gli anni".