Pete Townshend su Keith Moon e John Entwistle: 'Grazie a Dio se ne sono andati'

Pete Townshend durissimo sui due ex compagni di band, Keith Moon e John Entwistle. In una lunga intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone il chitarrista degli Who ha raccontato il presente e il passato della band, spendendo anche qualche parola Moon (batterista degli Who dal 1964 al 1978) su Entwistle (bassista del gruppo dal 1962 al 2002). In maniera decisamente poco tenera.

Parlando del batterista e del bassista, scomparsi rispettivamente nel 1978 (Moon morì nel sonno, dopo aver preso una quantità eccessiva di pastiglie di clometiazolo, che gli erano state prescritte per combattere la sua tossicodipendenza) e nel 2002 (Entwistle fu stroncato da un infarto causato dall'uso di cocaina), Townshend ha detto:

"Non farà felici i fan degli Who, ma grazie a Dio se ne sono andati. Era difficile suonarci insieme. Penso che la mia disciplina musicale, il mio rendimento musicale, abbiano tenuto insieme la band".

Gli Who pubblicheranno il prossimo 6 dicembre il loro nuovo album, intitolato semplicemente "Who": il disco arriva a distanza di ben tredici anni dal precedente, "Endless wire".