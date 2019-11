Grimes: "Presto la musica dal vivo sarà obsoleta"

La 31enne musicista canadese Claire Elise Boucher meglio nota con il nome d’arte Grimes – anche se ora vuole essere chiamata semplicemente c – ha parlato a Mindscape, il podcast di Sean Carroll, dell’impatto degli sviluppi tecnologici sulla musica dal vivo.

Queste le sue parole:

"Penso che la musica dal vivo sarà presto diventerà obsoleta. I DJ vengono pagati più dei veri musicisti. È un po' come Instagram e quelle cose lì. Le persone in realtà gravitano verso un mondo pulito, finito, falso. Tutti vogliono essere in una simulazione. In realtà non vogliono il mondo reale. Anche se pensano di sì e dicono, ‘Sì, bello, musica dal vivo!’. Se guardi a un numero reale di cose, tutti stanno gravitando verso il luccicante e perfezionato mondo di Photoshop."

Su questo cambiamento che preconizza riguardo la musica dal vivo, dice che non le dispiacerebbe:

“Come artista, odio il potenziale di fallimento di fronte a un grande pubblico.”

Grimes o c, che dir si voglia, pubblicherà il prossimo 21 febbraio il suo quinto album, “Miss_Anthropocene”, del quale dice che sia ‘sicuramente il suo miglior lavoro’ e che ‘suona meno come l'altra musica’. La scorsa settimana ha pubblicato due versioni della sua nuova canzone “So Heavy I Fell Through The Earth”.