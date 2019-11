Mark Ronson presenta la colonna sonora di ‘Spie sotto copertura’

Il produttore britannico ha lavorato in qualità di produttore esecutivo alla colonna sonora del film d’animazione “Spie sotto copertura” che - per la regia di Nick Bruno e Troy Quane, prodotto da Blue Sky Studios, Cernin Entertainment e 20th Century Fox, da cui è anche distribuito - arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 25 dicembre. Mark Ronson, inoltre, ha pubblicato la canzone in collaborazione con Anderson .Paak, “Then there were two”, per la pelliccola di prossima uscita - il cui cast originale conta delle voci, tra gli altri, di Will Smith e Tom Holland.

La colonna sonora di "Spie sotto copertura", disponibile dal prossimo 13 dicembre, presenta - oltre alla partecipazione del produttore britannico e alla collaborazione del rapper californiano - le canzoni “They gotta go” con Lil Jon, il nuovo singolo di Dj Shadow e De La Soul dal titolo “Rocket fuel” e conta della presenza di Lucky Daye, Dodgr, Rob Base e DJ EZ Rock.

Ecco la tracklist:

Freak Of Nature (Mark Ronson e Dodgr Not Available)

Then There Were Two (Mark Ronson e Anderson .Paak)

Fly (Lucky Daye)

They Gotta Go (Lil Jon)

Rocket Fuel (DJ Shadow feat. De La Soul)

It Takes Two (Rob Base & DJ EZ Rock)