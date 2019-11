Caso Devil A: da Sanremo Giovani ad Amici. Il cantante si ritira

Si era presentato alle selezioni per Sanremo Giovani ed era riuscito a conquistare uno dei 20 posti disponibili per le semifinali, che si stanno disputando proprio in questi giorni a Roma nel salotto di "Italia sì", il programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni. Ma nel frattempo è entrato ad "Amici", tra i concorrenti della nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Il caso Devil A - questo il nome del cantante - ora si risolve con una nota stampa della Rai: il ragazzo ha deciso di ritirarsi da Sanremo Giovani, preferendo al concorso il talent di Canale 5. In sostituzione di Devil A il direttore artistico Amadeus, "sentito il parere della Commissione musicale", si legge nella nota, ha selezionato per le semifinali Simona Severini con il brano "Una cosa bella", che sostituirà così il cantante.