Billie Eilish sul nuovo singolo: “Ogni verso ha un significato”

La cantante californiana ha pubblicato ieri, 14 novembre, la sua nuova canzone “Everything I wanted” e, ospite di Zane Lowe su Apple Music's Beats 1, ha raccontato qualcosa in più sul nuovo singolo e sul prossimo tour. Billie Eilish, durante l’intervista, ha raccontato di essere molto soddisfatta del suo nuovo brano, che racchiude tanti significati e ha aggiunto:

“Ogni verso della canzone ha un significato specifico e racconta di una circostanza specifica. Vorrei solo mettermi seduta e scrivere cosa significa ogni singolo verso, solo per me stessa, anche se non è mai stato condiviso con nessuno”.

La voce di “Bad guy” ha poi precisato che ciò che l’ha resa ancora più soddisfatta è che la canzone non racconta di lei che schifa la fama ma, ha detto la cantante: “Riguarda me che rifletto di come a volte tutto quello che volevi potrebbe non essere esattamente come lo hai sognato, perché era un sogno.”

Billie Eilish ha, inoltre, raccontato che un verso della canzone - che dice “I tried to scream / But my head was underwater” (“Ho provato a urlare ma la mia testa era sott’acqua”) - è stato registrato sott’acqua e ha detto: “Non potevamo non farlo. Scherzi? Con quel verso, non puoi non farlo. Era tutto un: 'Aspetta, aspetta. Questa è la nostra occasione'.”

Nel 2020 la cantante diciassettenne sarà impegnata in un tour che la vedrà esibirsi in venue importanti; in Italia sarà in concerto il prossimo 17 luglio a Milano, in occasione degli I-Days 2020, al MIND Milano Innovation District - Area Expo. Billie Eilish, in vista della serie di date dal vivo, ha detto: “Nei locali piccoli è forse più divertente esibirsi perchè l’energia è concentrata, ma credo che ritrovarsi nel backstage di un’arena sia molto meno deprimente. […] Sono molto emozionata.”