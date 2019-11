Sanremo Giovani, al via questo sabato su Rai1 la sfida

Partirà questo sabato, 16 novembre, la sfida che vedrà i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani provare a conquistare i 10 posti in palio per la finalissima del concorso, che andrà in onda su Rai1 in prima serata il prossimo 19 dicembre. 10 dei semifinalisti si sfideranno questo sabato e il prossimo, 23 novembre, nel salotto di "Italia Sì", la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai1 condotta da Marco Liorni.

Il primo appuntamento, quello di questo sabato, non prevede votazioni: sarà un modo per far conoscere i 10 concorrenti al pubblico. Sabato prossimo, invece, gli stessi 10 concorrenti si sfideranno in cinque testa a testa (uno contro uno) e saranno votati da una giuria demoscopica e dalla commissione musicale del Festival di Sanremo 2020 (capitanata dal direttore artistico Amadeus e composta insieme a Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis). I cinque vincitori accederanno alla finalissima del 19 dicembre. Meccanismo analogo per la seconda semifinale, con due appuntamenti in programma il 30 novembre e il 7 dicembre.

La prima semifinale avrà come concorrenti Federica Abbate, Ainé, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Nova, Samuel Pietrasanta, Raim, Marco Sentieri e Thomas. La seconda semifinale, invece, avrà come concorrenti Avincola, Devil A, Eugenio in Via Di Gioia, Giulia Mutti, Jefeo, Libero, Mike Baker, Nico Arezzo, i Réclame e Shari.