Bruce Springsteen racconta Johnny Cash in un nuovo documentario

"Peccato e salvezza. La musica country è tutta sul sabato sera e la domenica mattina. Pentirsi, pentirsi la domenica per quello che hai fatto la sera prima": comincia così "The gift" , con la voce di Bruce Springsteen che parla di Johnny Cash e dello spirito della sua musica. È il nuovo documentario sul "Man in black" girato da Thom Zimny e disponibile gratuitamento su YouTube.

Il racconto si apre con "Folsom prison blues", e con la voce di Bruce Springsteen che ragiona su "Saturday nights" e "Sunday mornings". I collegamenti tra il Boss e Cash sono diversi: subito dopo si sente una versione di "Further on up the road", e poi originariamente incisa da Springsteen per "The rising" (2002) e poi rielaborata in "American V: A Hundred Highways" nel 2002. Il regista del documentario è il collaboratore di fiducia del Boss: Zimny, tra le altre cose, ha diretto "Springsteen on Broadway" e co-diretto "Western stars", oltre ad avere girato un documentario su Elvis Presley, "The searcher".

Ecco "The gift" che si può vedere qua.

La scorsa settimana è stata diffusa anche colonna sonora del documentario, che include le musiche originali curate dal chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready. La colonna sonora include anche estratti audio delle interviste esclusive a Johnny Cash e altri protagonisti tra cui Bruce Springsteen, Jackson Browne, June Carter Cash, Loretta Lynn, Ray Cash, John Carter Cash.