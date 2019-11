Andrea Bocelli difende Placido Domingo dalle accuse di molestie

Il tenore ha preso le difese di Placido Domingo che, accusato di molestie sessuali ha, tra le altre cose, lasciato il Metropolitan Opera House lo scorso mese di settembre.

Andrea Bocelli ha definito, durante un’intervista per l’Associated Press svoltasi a Miami, "assurdo" che i teatri abbiano cancellato i concerti della star dell’opera lirica senza che venissero prima effettuate indagini sul caso e ha aggiunto: “Sono inorridito da quello che sta accadendo a questo artista incredibile”. Bocelli ha poi detto:

“Non capisco: domani una signora può semplicemente venire e dire 'Bocelli mi ha molestato 10 anni fa' e da quel giorno in poi nessuno vuole più cantare con me e i teatri d'opera non mi chiamano più; è assurdo".

Il tenore ha inoltre chiarito che si dovrebbe fare distinzione tra le persone per "la moralità delle figure pubbliche e la loro arte e abilità”.

Nei giorni scorsi Andrea Bocelli è stato protagonista di un’intervista doppia con il figlio Matteo per il programma televisivo “Le iene” (il cui video è disponibile a questo indirizzo) e, tra le altre cose, ha raccontato dei personaggi famosi che ha incontrato - come Barack Obama o la Regina Elisabetta - e ha fornito una descrizione delle star con cui ha duettato. Bocelli ha definito Celin Dion "meravigliosa", Pavarotti "straordinario", Dua Lipa "bravissima", Jennifer Lopez "grandissima professionista", Ed Sheeran "meraviglioso", Laura Pausini "travolgente"; del figlio ha invece detto "Da vedere, non si può giudicare. Bisogna aspettare", e proprio in merito a Placido Domingo ha riservato l'aggettivo "unico.

Lo scorso 8 novembre Bocelli - che sta per intraprendere un tour negli Stati Uniti che partirà il prossimo mese a San Francisco - ha pubblicato la ristampa del disco “Sì forever” che, oltre a proporre le collaborazioni con artisti internazionali tra cui Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Matteo Bocelli, include i singoli con Ellie Goulding e Jennifer Garner.