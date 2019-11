Negramaro, la voce di Giuliano Sangiorgi nel film 'Frozen 2'

Il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha registrato la versione italiana di "Into the Unknown", brano che chiude il nuovo capitolo cinematografico della serie animata Disney "Frozen": nella versione della pellicola che verrà distribuita nelle sale italiane a partire dal prossimo 27 novembre - "Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle" - i titoli di coda saranno accompagnati da "Nell'Ignoto", la cui parte vocale è stata fissata su nastro dal cantante, autore e frontman pugliese. La canzone - così come altre sette presenti della colonna sonora del lungometraggio - è stata scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, coppia di autori già vincitrice di un premio Oscar per "Let It Go", brano originale scritto per il primo capitolo di "Frozen", che nella versione italiana - "All'alba sorgerò" - fu interpretato dalla doppiatrice Serena Autieri.