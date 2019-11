Fred Bongusto: un omaggio a Sanremo 2020

Omaggio a Fred Bongusto sul palco di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Amadeus, che raccogliendo l'invito di Pippo Baudo - il primo a chiedere che sul palco dell'Ariston venisse riservato un tributo al cantante di "Una rotonda sul mare", scomparso ieri a Roma all'età di 84 anni - ha detto all'ADNKronos: "Fred Bongusto appartiene alla storia della musica italiana. Ci sarà sicuramente modo per ricordarlo al Festival di Sanremo, rifletteremo su come omaggiare un grande della musica".

Nel corso della sua carriera Fred Bongusto partecipò più volte in gara al Festival di Sanremo: nel 1965 su finalista in coppia con Kiki Dee con "Aspetta domani" (scritta insieme a Vito Pallavicini - quell'anno vinsero Bobby Solo e i New Christy Minstrels con "Se piangi, se ridi"), nel 1967 tornò al Festival in coppia con Anna German con "Gi" (scritta con lo stesso Pallavicini e con Antonio Amurri - quell'edizione fu segnata dalla morte di Luigi Tenco, che gareggiava in coppia con Dalida con "Ciao amore, ciao": vinsero Claudio Villa e Iva Zanicchi con "Non pensare a me"). Una nuova partecipazione nel 1986, con "Cantare", e poi nell''89 con "Scusa".