David Gilmour esegue “She Says Good Morning” con i Pretty Things

Il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour appare in una nuova clip live mentre esegue “She Says Good Morning” insieme ai Pretty Things. Il filmato è tratto da 'The Final Bow’, registrato il 13 dicembre 2018 in occasione dell’ultimo concerto della band inglese alla O2 di Londra. Al concerto oltre a Gilmour partecipò anche Van Morrison.

Il frontman dei Pretty Things Phil May ha dichiarato a Prog:

"Dopo 55 anni, dire addio ai Pretty Things è stato un colpo sismico, emotivo e una vera perdita di vita, per tutta la band e per il nostro manager. Ma essere costretto a farlo per motivi di salute, quando la band stava andando bene, creava nuova musica e andava in tour con tanto successo, in tutto il mondo, ha peggiorato le cose. Ma la vita è una cagna e poi muori...”

E continua:

“Ciò detto, questo cofanetto e quello che rappresenta, come tributo alla band che amo, alla vita che abbiamo vissuto e al modo in cui l'abbiamo vissuta, nella musica e nei concerti, non ha eguali. So di essere fortunato, io e la band, abbiamo fatto un'esibizione di 2 ore e 45 minuti, nella migliore forma in cui avremmo potuto sperare di essere e tutti sentiamo di aver fatto un'esibizione degna dei Pretty Things al loro meglio. Quello che abbiamo catturato nel film e nei dischi, abbiamo avuto i nostri grandi e vecchi amici, David Gilmour e Van Morrison al nostro fianco e, soprattutto, l'O2 era esaurita con i nostri amici, vecchi e nuovi, giovani e vecchi, e le persone per cui l'abbiamo fatto e che l’hanno reso possibile, è stata la ciliegina sulla torta”.

‘The Final Bow’ è disponibile sia nella versione con due DVD e due CD, sia in edizione deluxe comprensiva di un disco in vinile da 10" con le selezioni personali di May e Dick Taylor e un libro con copertina rigida di 52 pagine.