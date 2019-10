Nils Lofgren: "'Colorado' è stato terapeutico per Neil Young"

Il chitarrista della E Street Band Nils Lofgren che, in libera uscita dalla formazione di Bruce Springsteen, è entrato nei Crazy Horse, storica formazione che accompagna Neil Young, e ha partecipato alle registrazioni del nuovo album del cantautore canadese, “Colorado”.

Lofgren, in una intervista con la rivista Uncut, ha dichiarato che il disco è stato terapeutico per Neil Young. È stato infatti registrato dopo un periodo difficile in cui ha perso la casa a causa di un incendio, la ex moglie Pegi è morta e, non bastasse, ha dovuto anche affrontare alcuni problemi di salute.

Ha detto Lofgren:

“Adoro Pegi, adoro Neil, ho una lunga storia alle spalle con loro. E’ una cosa straziante. Tutte le cose che ha passato con la sua salute, sentivo che voleva suonare tutto. Continuava a cantare e lasciare che la musica, che credo sia l'arma sacra del pianeta, gli lavorasse dentro e aiutasse lui e la sua famiglia”.

E aggiunge:

"Invecchiamo, tutti abbiamo cose da fare. È stato molto terapeutico e curativo suonare con vecchi amici e creare qualcosa di nuovo. Non riporterà indietro nessuno, ma ti ricorda che i loro spiriti sono con te e vogliono che tu continui."

Lofgren ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’ipotesi che “Colorado” all’inizio dovesse essere un album solista di Neil Young, sebbene abbia ricordato di aver suonato alcune delle canzoni in tournée lo scorso anno.