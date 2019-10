Ed Sheeran è l'inglese più ricco sotto i trent'anni del 2019

Heat Magazine ha compilato la classifica degli under 30 più ricchi del Regno Unito: in vetta alla classifica dei giovani milionari sudditi di Sua Maestà si è piazzato Ed Sheeran, con un patrimonio stimato pari a 170 milioni di sterline, tra l'altro raddoppiato negli ultimi due anni grazie agli incassi del fortunatissimo tour in supporto a "Divide". Il cantautore di Halifax - che quest'anno non è stato costretto ad affrontare la sua principale concorrente, Adele, che lo scorso 5 maggio ha compiuto 31 anni - ha preceduto sul podio l'attore Daniel Radcliffe, il volto cinematografico di Harry Potter, secondo con un patrimonio di 90 milioni di sterline, e l'ex One Direction Harry Styles, terzo con 64 milioni.

A conquistare la quarta piazza è un'altra star della saga cinematografica ispirata al personaggio creato da J. K. Rowling, Emma Watson, titolare di un patrimonio pari a 57 milioni di sterline, seguita dall'ex collega di Styles Niall Horan, quinto con 55 milioni. Le quattro Little Mix, in sesta posizione, possono contare - unendo però le forze - su un patrimonio pari a 50 milioni di sterline, appena quattro di più di un altro One Direction, Louis Tomlinson, settimo con 46 milioni. Il suo ex compagno di band Liam Payne, ottavo, ne disporrebbe di due in meno, ma di quattro in più della modella Cara Delevingne, nona con 40 milioni, e di otto in più del meno abbiente tra gli ex One Direction, Zayn Malik, in chiusura di top ten con "appena" 38 milioni.