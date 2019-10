Elton John contro Madonna: “Il problema è sorto quando lei ha criticato Lady Gaga”

Tra le pagine dell’autobiografia del musicista di Pinner, “Me” - pubblicata lo scorso 15 ottobre - tanti sono gli aneddoti sulla vita e sulla carriera artistica di Elton John: come quella volta che infastidì i Rolling Stones sul palco, di quando fu a 24 ore dalla morte e quando riscrisse il testo di "Imagine" di John Lennon.

Nel libro la voce di “Tiny dancer” affronta anche la sua faida con Madonna spiegando che la situazione tra loro è peggiorata quando la cantante ha attaccato Lady Gaga. Elton John ha definito Miss Ciccone “maleducata e cattiva” per via delle critiche mosse verso la canzone “Born this way” di Miss Germanotta. A margine di un’intervista per la ABC News nel 2012 Madonna aveva definito il brano di Gaga “riduttivo”, paragonanandolo al suo pezzo “Express Yourself” del 1989.

Elton John ha scritto in merito:

“Prendevo in giro Madonna per l’utilizzo del playback sul palcoscenico, ma il problema in realtà è iniziato quando lei ha denigrato Lady Gaga durante un talk show americano.”

Il cantante ha poi aggiunto:

“Ho capito che il singolo di Lady Gaga ‘Born this way’ suonava sicuramente in modo simile a ‘Express yourself’ ma non vedo perchè Madonna sia stata così maleducata e cattiva al proposito, piuttosto che prenderlo come un complimento. Visto che sostiene di essere una paladina per le donne. Penso sia semplicemente sbagliato: un artista affermato non dovrebbe abbattere un giovane artista proprio all’inizio della sua carriera ”.

Sulla scia dei commenti di Madonna contro Gaga, la faida di John con la voce di “Like a virgin” è salita di livello quando il musicista l'ha bollata come una "spogliarellista da fiera”: