Paul McCartney pubblica un video contro i test sugli animali

Paul McCartney ha pubblicato un nuovo video animato per la sua canzone di protesta "Looking for Changes", pubblicata nel 1993 nell’album, "Off the Ground". La clip è uscita in collaborazione con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, organizzazione no profit a sostegno dei diritti degli animali) con l’intento di attirare l'attenzione sulla continua pratica di ‘test crudeli sugli animali’.

L’ex Beatle, da tempo animalista, in un comunicato dichiara:

"Cerco un cambiamento per far uscire gli animali dai laboratori. Gli esperimenti sugli animali non sono etici, sono un fallimento colossale e uno spreco di tempo e denaro. Possiamo e dobbiamo fare meglio."

La PETA dice:

“McCartney vuole far sapere che gli esperimenti sugli animali sono crudeli e inutili. Il loro più grande finanziatore nel mondo, il National Institutes of Health (NIH), spende più di 18 miliardi di dollari ogni anno, anche se raramente questi portano a trattamenti che possono essere utilizzati per aiutare gli esseri umani. Circa il 90 percento degli esperimenti sugli animali non porta a trattamenti per l'uomo e il 95 percento dei nuovi farmaci testati, efficaci negli animali, falliscono negli studi clinici sull'uomo”.

Il comunicato continua dicendo: