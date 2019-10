Rob Halford vuole portare il metal nella Hall of Fame

Il cantante dei Judas Priest Rob Halford ha commentato la recente nomination della sua band per l'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame. Halford dichiara a Ultimate Classic Rock:

"Sarebbe meraviglioso (essere inclusi). Penso che sia uno dei più grandi riconoscimenti che si possa ricevere, perché entri in compagnia di giganti della musica".

I Judas Priest furono in nomination anche nel 2018, ma poi non vennero eletti. Halford ricorda:

“Quando siamo stati nominati per la prima volta, ero euforico e scrivevo messaggi ai miei amici e (inviavo) e-mail dicendo, ‘Devi votare! Devi votare!’. Poi non siamo entrati! Ero deluso. Ma quello è”.

Halford sulla votazione in corso si dice invece fiducioso:

"Questa volta non ho controllato molto il voto, ma a quanto pare, siamo tra i primi cinque in questo momento, per i voti dei fan. Ciò parla del numero dei nostri meravigliosi fan in tutto il mondo che votano ogni giorno".

Halford dice inoltre di essere entusiasta dell'idea che Judas Priest e Motorhead possano essere inseriti nella stessa classe della Hall of Fame:

“In questa classe, potremmo (portare) del metal nella Hall of Fame l'anno prossimo. Sarebbe fantastico, perché il 2020 è anche il 50° anniversario dei Priest. Quindi, wow, sarebbe una doppia esplosione di metal.”

E aggiunge: