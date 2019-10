X Factor 2019, al via i live: videointervista

Giovedì 24 ottobre avranno inizio i live dell'edizione 2019 di X Factor: le sette serate in programma all'X Factor Dome di Monza preluderanno alla finalissima del talent show di Sky, in programma il prossimo 12 dicembre al Forum di Assago, a Milano. Prima dell'inizio della competizione vera e propria che laureerà il vincitore della tredicesima edizione del programma abbiamo incontrato Mara Maionchi e Samuel Romano - con le rispettive squadre, quelle degli Over e dei Gruppi - dietro le quinte dello show.

"Ho scelto i ragazzi in base al mio istinto, pensando a un che di veritiero: tutti loro, sul palco, mi hanno fatto capire di avere una loro verità da raccontare", ha spiegato Samuel a proposito della sua squadra, quella dei gruppi: "Hanno qualcosa da dire... E' stata comunque la parola 'verità' a girare costantemente nella mia testa quando li ho voluti in squadra".

"Dei miei ragazzi mi ha convinto la loro vocalità e la loro scrittura", spiega Mara Maionchi, a capo del team Over: "Con questa faccenda degli Over sembra che i concorrenti abbiano la mia età, ma non è vero. Loro hanno ventisei anni. Devono imparare un mestiere. Per questo hanno fatto le audizioni: imparare un mestiere aiuta a essere più preparati".

"A me non è tanto il posto in classifica che importa", spiega la Maionchi a proposito dei risultati che i suoi protetti potrebbero conseguire nel corso del talent show: "Nella mia storia di discografica ho avuto dei cantanti che a Sanremo non sono arrivati nei primi tre ma che comunque lì hanno segnato l'inizio della loro storia, e a me è questo che obbiettivamente interessa: avere un risultato del genere. Se poi dovesse anche capitare la vittoria, va bene!".