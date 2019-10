X Factor 2019 entra nel vivo: tutto sui live

E' stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, la fase finale dell'edizione 2019 di X Factor: il talent show marchiato Sky prodotto da Freemantle si è accasato, per la prima volta nella sua storia, al palazzetto dello sport di Monza, dove è stato allestito il nuovo X Factor Dome, sontuoso studio che ospiterà i live - la finale, come da tradizione, avrà luogo presso il Forum di Assago, a Milano, il prossimo 12 dicembre - forte di uno staff di 300 tra tecnici e addetti e di una capienza di circa 2000 spettatori.

"Sarà un X Factor bellisimo e coraggioso", promette Simone Ferrari, direttore artistico del programma chiamato per primo a fare gli onori di casa alla stampa intervenuta nella struttura del capoluogo brianzolo: "Il nostro sarà uno show audace, che darà la linea a programmi analoghi per il futuro. Cercheremo di fare cosa inaudite. Quest’anno il pubblico vedrà cose che si possono fare solo a X Factor, sia in termini di audacia che di potenzialità tecniche".

"X Factor non è un semplice programma Tv", gli fa eco Eugenio Bonacci, responsabile strategico di Freemantle: "Non seguiamo le regole televisive canoniche, la nostra è una 'non scrittura'. Gli autori accompagnano i giudici, e i ragazzi sono stati scelti per quello che già facevano, senza nessun secondo fine televisivo. Gli ospiti - per i live del prossimo giovedì Mika, che è un pezzo di storia del nostro programma, e Coez, che siamo lieti di ospitare, data la sua nota ritrosia nel concedersi al piccolo schermo - non sono funzionali a una mera comparsata, ma vengono a mettersi in gioco: infatti porteranno qualcosa di inedito, mettendosi alla prova".

"X Factor è un programma condannato a crescere", ammette soddisfatto Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia: "E' un programma in continua crescita, che proseguirà sicuramente almeno per i prossimi tre anni. E' la più bella celebrazione della musica che si possa vedere oggi in TV".

Sviscerati i dettagli tecnici, si passa ai veri protagonisti dello show: Alessandro Cattelan si è detto contento di essere stato - soprattutto in occasione degli home visit a Berlino - più vicino ai ragazzi, "coi quali ho legato molto, divertendomi anche. Per me è stata una novità dare una mano ai giudici, spero di essere stato utile, anche se mi pare che tutti avessero le idee molto chiare".

"I ragazzi stanno lavorando, devono trovare la loro dimensione, e credo che ci riusciranno", spiega Mara Maionchi, a capo della squadra degli Over: "La strada la si trova se si lavora con giudizio e passione: il sacrificio è fondamentale, ma ci vuole anche un po' di fortuna. Io, come giudice, a X Factor ho più perso che vinto, ma se il fondoschiena ci assiste...".

"Le emozioni 'a caldo' spesso spesso si rivelano vincenti", ha aggiunto Sfera Ebbasta riguardo le scelte che l'hanno portato a comporre la sua squadra, quella delle Under Donne: "Lascerò decidere alle ragazze il percorso da seguire, perché non voglio metterci troppo il becco, dal punto di vista artistico. Ho dovuto prendere delle decisioni molto difficile, ma sono sicuro delle mie scelte".

"Tutto quello che ciascuno del mio team ha da dare lo offrirà anche agli altri compagni di squadra, e nella squadra mi ci metto anch'io", ha puntualizzato Malika Ayane, alla guida degli Under Uomini: "La televisione l’ho sempre frequentata pochissimo, per me resta difficile farsi un'idea su un artista senza ascoltare un disco per intero. Tuttavia sono presa dalle cose belle che stiamo facendo: i miei ragazzi sono meravigliosi".

"La mia idea era centrata essenzialmente sulla necessità di avere gente capace di scrivere brani propri, di compiere un gesto poetico che rappresenti il presente", chiarisce Samuel, a capi dei Gruppi, circa il percorso da fare intraprendere ai suoi protetti: "E' una scommessa, ne sono consapevole".

Le sette serate in programma all'X Factor Dome di Monza saranno preparate da giudici con la collaborazione di un produttore, che affiancherà le squadre nell'elaborazione e messa in scena del repertorio: Malika Ayane, per gli Under Uomini, sarà coadiuvata da Roberto Vernetti, già al servizio di - tra gli altri - Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf, mentre Sfera Ebbasta - a capo delle Under Donne - collaborerà con Shablo, deus ex machina della trap tricolore. Il romano Ioska Versari sarà la spalla di Mara Maionchi per il team over, mentre Ale Bavo - già noto per le proprie collaborazioni con Subsonica, Cristina Donà, Linea 77 e Levante - assisterà Samuel nella preparazione dei set dei Gruppi.

Riguardo il repertorio da proporre nel corso degli show che condurranno alla finalissima - spiega Bonacci - la quinta puntata sarà dedicata esclusivamente agli inediti, che - tuttavia - potranno essere presentati sia prima che dopo la serata deputata, purché diversi da quelli messi in scaletta per l'appuntamento del 21 novembre.

Ogni serata dei live sarà seguita da un "late night show" condotto dall'attrice Pilar Fogliati e da Achille Lauro: "Sarà un post show divertente, con ospiti, molto 'easy'", promette la Fogliati, lasciando alla voce di "Rolls Royce" la promessa di essere "buono e amico di tutti. Non sono qui per giudicare nessuno, anche perché ho passato quello che stanno passando i concorrenti in queste settimane. I ragazzi devono sapere che questa è solo una piccola parte del loro percorso artistico, che è molto più ampio: anche se qui non dovesse andare bene, non è affatto detto che il successo debba esservi necessariamente precluso".

L'offerta televisiva per l'edizione 2019 di X Factor sarà completata dall'X Factor Daily, appuntamento presentato dall'ex concorrente del talent Luna Melis, in onda dal lunedì al venerdì alle 19,35 su Sky Uno, che si trasformerà il sabato in X Factor Weekly, in onda sempre si Sky Uno alle 18.30.