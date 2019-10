Bruce Springsteen presenta ‘Western Stars’ nella sua Freehold: il video

Il rocker del New Jersey è impegnato in questi giorni nelle presentazioni del suo film "Western Stars", co-diretto da Bruce Springsteen insieme a Thom Zimny, e dopo aver presenziato alla proiezione della pellicola al Festival del Cinema di Londra – ma anche, ad esempio, a Colts Neck e al Joshua Tree National Park - il Boss non poteva proprio fare a meno di portare per mano la versione cinematografica di "Western Stars" nella sua Freehold, New Jersey, città natale di Springsteen. Là, dove il film è stato proiettato all’AMC Freehold 14, l’artista statunitense è intervenuto con queste parole: “Sapevamo che non saremmo andati in tour, così abbiamo cercato di trovare il modo di portarvi della musica”. E ancora: “Se avete un applauso, lo conserverei per la fine del film”. Il Boss ha infine concluso, affidando poi gli spettatori al buio della sala: “Perché l’editing e il ritmo del film hanno un loro messaggio”.

"Western Stars" troverà spazio anche alla Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre, dove sarà messo a disposizione tanto della stampa quanto del pubblico. Per quanto riguarda invece la colonna sonora, "Western Stars - Songs From the Movie", essa farà il suo ingresso nel mercato il 25 ottobre. Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi il 2020 potrebbe essere l’anno del ritorno sul palco di Bruce Springsteen che, chissà, potrebbe inserire anche l’Italia nel suo itinerario.