Lady Gaga rassicura i fan dopo la caduta dal palco

Il capitombolo che ha visto la cantante di "Bad Romance" protagonista lo scorso giovedì, 17 ottobre, sul palco del Park Theater di Las Vegas non avrà conseguenze sulle attività dal vivo e in studio di Lady Gaga: a farlo sapere è stata la stessa cantante newyorchese per mezzo di un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale.

Mother Monster ha pubblicato sui social un radiografia che la dice lunga sia sulle sue condizioni fisiche che sul morale col quale l'artista sta affrontando i postumi dell'incidente:

"Quando ti fanno delle radiografie a praticamente tutto il corpo... balla! ['Just dance', in originale, come il suo brano del 2008 incluso nell'album "The Fame"]. Andrà tutto bene"

A metà dello scorso agosto Lady Gaga aveva fatto sapere ai propri fan di essere al lavoro a un nuovo album di inediti, ideale seguito di "Joanne", la sua ultima prova sulla lunga distanza pubblicata nel 2016.