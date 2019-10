X Factor, ecco chi accederà ai live

Si è conclusa questa sera, 17 ottobre, l’ultima tranche delle selezioni dei concorrenti di X Factor 2019, che attraverso gli home visit ha decretato quali saranno i 12 nuovi talenti, 3 per ogni categoria, che potranno accedere ai live e dunque alla sfida vera e propria del talent targato Sky. I giudici Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta hanno assistito alle esibizioni a Berlino, in quattro diverse location particolarmente significative per la musica e l’arte della capitale tedesca. Ecco quali sono state le scelte dei giudici.

Per quanto riguarda gli Under Uomini, che si sono esibiti al Delphi, Malika porterà con sé ai live Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Niente da fare invece per Emanuele Crisanti – Nuela e Daniel Acerboni.

Delle Under Donne, andate in scena al Flux Club, Sfera Ebbasta sceglie Sofia Tornambene – Kimono, Miriam Rouass – Maryam e Giordana Petralia. Risultano quindi eliminate Silvia Cesana – Sissi e Beatrice Giliberti.

Nella categoria Over, esibitasi all’aperto, di Mara Maionchi, vanno ai live Marco Saltari, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro. Si fermano invece Tomas Tai e Gabriele Troisi.

In ambito Gruppi, infine, Samuel sceglie i Booda, i Sierra e i Seawards. Interrompono dunque il loro percorso a X Factor i Kyber e i K_Mono.