Adriano Celentano: valzer di indiscrezioni per il ritorno in tv

L'unica cosa certa è che "Adrian" torna in tv: lo lasciano intuire gli spot in onda su Canale 5 in questi giorni - stavolta a volume normale, non come quelli che, tra le polemiche, lo scorso gennaio avevano anticipato la messa in onda dei primi episodi della serie. Il resto? Un valzer di rumours e indiscrezioni non confermate (ma neppure smentite) né dal Molleggiato né da Mediaset che riguardano la data del debutto, gli ospiti e anche la sostanza dello show.

Per quanto riguarda il (secondo) debutto di "Adrian", gli spot trasmessi in tv non anticipano date: "Prossimamente", fanno sapere da Canale 5 a proposito del ritorno. Secondo quanto riferisce Dagospia, lo show dovrebbe tornare sulla rete ammiraglia Mediaset il prossimo 7 novembre, a distanza di nove mesi dalla sospensione.

Non è dato sapere, al momento, come sarà strutturato lo show: "È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così", aveva fatto sapere Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, quest'estate, in occasione della presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva. Negli spot trasmessi in tv, immagini della serie si alternano ad immagini live di Celentano: "Stanno tornando, tutti e due", lo slogan. Nelle nuove puntate si alterneranno presumibilmente gli episodi della serie animata e uno show di Celentano in carne ed ossa (invece a gennaio il cantante si era limitato a comparire di fronte alle telecamere solo per pochi secondi).

Quanto agli ospiti dei primi due appuntamenti, l'Adn Kronos fa i nomi di Carlo Conti, di Paolo Bonolis e di Ligabue (il rocker di Correggio fu già ospite di "Francamente me ne infischio" su Rai1 nel 1999 e per l'occasione duettò con Celentano su "Questo vecchio pazzo mondo")."Mi sembra che siano tutti solo molto prevenuti su questo progetto, come dimostrato anche da un battage mediatico sensazionalistico, che dà credito a tante voci infondate senza verificarle", aveva detto lo scorso marzo Claudia Mori, commentando le voci relative alla sospensione dello show