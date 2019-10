MTV EMAs 2019, ecco chi sono i primi performer

MTV ha reso nota oggi la prima tranche di artisti che si esibirà agli MTV EMAs 2019: Halsey, Rosalía, Becky G – che è anche presentatrice dell’evento -, Akon, Ava Max e Mable. Halsey ritorna sul palco degli EMA con 3 nomination per “Best Collaboration,” “Best Pop” e “Best Look.” Le nomination di Rosalía, invece, sono 4: “Best Video,” “Best Collaboration,” “Best Look” e “Best Push”. Quanto a Becky G, Ava Max e Mabel, il gruppo di artisti debutterà per la prima volta sul palco degli EMA. I Green Day, poi, come già annunciato da MTV, si esibiranno la sera prima dell’inizio della rassegna in Plaza de España.

Il Music Award Show andrà in scena il prossimo 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna, e verrà trasmesso in diretta. In Italia gli EMAs andranno in onda su MTV (su Sky canale 130) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su NOW TV.

Tutti gli altri artisti che prenderanno parte agli EMA verranno annunciati nei prossimi giorni.