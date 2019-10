Camila Cabello: il nuovo singolo è ‘Cry for me’. Ascolta

L'ex Fifth Harmony ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Cry for me” che Camila Cabello ha presentato ai fan su Instagram con un post in cui ha scritto:

“Questa è stata una delle mie canzoni preferite di questo album da quando l’abbiamo scritta, è un concentrato di rabbia”

Il brano segue i precedenti brani estratti - come “Shameless” e “Liar" - da quello che potrebbe essere l’ideale seguito di “Camila” del 2018, annunciato dalla cantante di origine cubane come un progetto che risponde al titolo di “Romance” e presentato con diverse clip pubblicate l'1 settembre sui social che si concludono con la scritta "Welcome to Romance".

All’inizio del mese di settembre la voce di “Havana” ha pubblicato il video “ What do I know about love? ” nel quale esprime alcune riflessioni che lasciano intendere che sia al lavoro su nuova musica, dopo aver collaborato insieme Shawn Mendes " Señorita ", uscito lo scorso giugno.