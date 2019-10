Muffs, addio alla frontwoman Kim Shattuck

Dopo due anni di battaglia contro la SLA è venuta a mancare, all’età di 56 anni, la cantante e chitarrista dei Muffs Kim Shattuck. La frontwoman della band punk rock aveva anche militato, temporaneamente, tra le fila dei Pixies, dopo l’addio alla formazione, avvenuto nell’ottobre 2012 – ma reso noto circa un anno dopo -, da parte di Kim Deal. Il gruppo capitanato da Black Francis ha però presto interrotto il sodalizio artistico con la Shattuck, chiamando a prenderne il posto Paz Lenchantin.

I Muffs, nati dalla volontà della Shattuck nel 1991, si sono fatti conoscere attraverso brani come, tra gli altri, “Sad Tomorrow” e “Lucky Guy”: la formazione ha all’attivo sei album in studio e la pubblicazione del loro settimo disco, “No Holiday”, è prevista per il prossimo 18 ottobre.

La dipartita di Kim Shattuck è stata annunciata via social dal marito dell’artista, Kevin Sutherland. Gli ex compagni di band hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale il seguente messaggio, in ricordo della loro leader: