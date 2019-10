Zerocalcare e Manuel Agnelli nel programma di Germi a ottobre

Con l’inizio di ottobre Germi, il locale milanese aperto in zona Navigli a Milano da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo, ha annunciato la programmazione del mese.

In cartellone, tra gli eventi, una chiacchierata con Zerocalcare e Manuel Agnelli dal titolo “I dischi e libri che ci hanno cambiato la vita” e il concerto di Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Pj Harvey, Them Crooked Vultures, Desert sessions).

Di seguito è riportato il calendario completo; ci si può prenotare agli eventi qua. L’ingresso al locale è riservato ai possessori della tessera ACSI che è possibile richiedere on line, anche 24 ore prima dell’evento.