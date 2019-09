Dave Grohl e quella canzone speciale dei Beatles

In occasione del cinquantennale di “Abbey Road” Dave Grohl ha speso alcune parole, nel corso di uno speciale della BBC Radio 2 dedicata al celebre disco dei Beatles, sulla musica dei Fab Four. Il frontman dei Foo Fighters, già batterista dei Nirvana, si è soffermato in particolare sul brano “In My Life” contenuto nell’album del 1965 “Rubber Soul”: “Significa molto per me perché è la canzone che c’era al funerale di Kurt Cobain” ha spiegato la voce di “Everlong”. Prosegue il leader dei Foos:

Quel giorno, dopo che tutti hanno letto il loro testo, questa canzone è uscita dagli altoparlanti. E tutti hanno celebrato l’amore di Kurt per i Beatles in quell’ultima occasione insieme. Ferma a quel giorno, quando la ascolto, va a toccare un punto dentro di me che nessun’altra canzone potrà mai toccare. Si chiama “In My Life” e sapendo quanto Kurt fosse fan dei Beatles e quanta influenza hanno avuto su di lui, su tutto quello che abbiamo fatto…mi piacerebbe suonarla per lui.

Il brano, ad ogni modo, non è l’unico al quale è legato Grohl, che ricorda “Hey Jude” come il primo 45 giri da lui mai ascoltato: “Ricordo che avevo trascorso la notte da un amico quando avevo quattro o cinque anni e abbiamo ascoltato ‘Hey Jude’. Non penso di aver mai ascoltato un disco rock’n’roll prima di quel momento. È stata la mia iniziazione e mi si è appiccicata addosso per sempre”.

A proposito di forti emozioni legate alla musica Dave Grohl ha raccontato nei giorni scorsi di essersi commosso quando, durante la seconda giornata del Rock in Rio 2019, i Weezer hanno suonato una cover di “Lithium”, celebre brano dei Nirvana, contenuto in “Nevermind”, che Rivers Cuomo e soci hanno presentato come “una canzone del vecchio gruppo di Dave Grohl".