Ligabue: ‘Il musical ‘Balliamo sul mondo’ mi ha emozionato’

Il musical con le canzoni di Ligabue, “Balliamo sul mondo”, ha debuttato lo scorso 26 settembre al Teatro Nazionale Che Banca! di Milano, dove sarà in scena fino al 27 ottobre 2019 prima della tournée in tutta Italia. Il cantautore di Correggio, presente in sala per la prima rappresentazione dello spettacolo, in un videomessaggio si è complimentato con l’autrice e la regista del musical Chiara Noschese e con tutto il cast. Luciano, nella clip riportata di seguito, ha detto:

“Mi sono emozionato in più riprese. Spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me.”

Come ha raccontato Noschese prima del debutto di “Balliamo sul mondo”, Luciano Ligabue ha contribuito alla scrittura dei dialoghi del musical che, attraverso le canzoni del cantautore emiliano interpretate dai 13 attori-cantanti, racconta di un gruppo di compagni di scuola.