Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite in chiave metal - VIDEO

Lunedì scorso la sedicenne ragazza svedese Greta Thunberg, paladina della salute del pianeta Terra, ha tenuto un discorso dall’alto contenuto emotivo a New York alle Nazioni Unite nel quale ha bacchettato i leader politici mondiali per la loro inazione sui cambiamenti climatici in atto.

Il discorso ha colpito profondamente l’immaginario globale tanto da ispirare almeno un paio di mash up. Le sue parole sono state montate da uno YouTuber sulla “Right Here, Right Now” di Fatboy Slim il cui risultato è stato diffuso anche dalla pagina Facebook dello stesso musicista britannico, mentre una death metal band svedese ha interpretato le parole della Thunberg ottenendo un brano dal sicuro impatto.

Potete vedere le due ‘elaborazioni’ del discorso di Greta più sotto.