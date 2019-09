Bob Dylan: il musical con le sue canzoni arriva a Broadway

Dopo aver debuttato all'Old Vic di Londra nel 2017, il musical con le canzoni di Bob Dylan arriva negli Stati Uniti, a Broadway. Lo spettacolo, intitolato "Girl from the North Country", andrà in scena al Belasco Theatre di New York a partire dal prossimo 5 marzo, con un'anteprima in programma per il 7 febbraio.

La colonna sonora del musical, la cui trama è ambientata negli Stati Uniti degli anni '30, comprende diversi classici degli anni '60 di Dylan, compresa "Like a rolling stone". Il titolo della pièce è ispirato a quello dell'omonima canzone contenuta nell'album "The freewheelin' Bob Dylan", pubblicato dal Bardo di Duluth nel 1963.