Placido Domingo: dopo le accuse di molestie lascia il Metropolitan di New York

"Campagna denigratoria", aveva detto Placido Domingo all'inizio del mese, commentando le accuse - riportate dall'Associated Press, la principale agenzia di stampa statunitense - mosse nei suoi confronti da parte di alcune donne che hanno sostenuto di essere state molestate sessualmente dal tenore. "Affermazioni piene di incongruenze", secondo Domingo e i suoi collaboratori. Ora, però, il tenore fa un passo indietro e lascia il Metropolitan Opera House, il teatro di New York dove questa sera avrebbe dovuto portare in scena il "Macbeth" di Giuseppe Verdi. A riferirlo è proprio l'Associated Press, secondo cui Domingo avrebbe preso la decisione di comune accordo con il teatro, in seguito alle accuse delle ultime settimane: non solo non parteciperà alla messa in scena del "Macbeth" ma non prenderà parte a nessuna delle future performance in programma al Metropolitan Opera House.