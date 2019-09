‘Mina Fossati’, la tracklist del disco a due

Emergono i primi dettagli di “Mina Fossati”, l’album che la Tigre di Cremona e Ivano Fossati daranno alle stampe il prossimo 22 novembre. Su tutti, oltre alla copertina già resa nota insieme all’annuncio del disco, la tracklist dell’album, composto da brani scritti da Ivano Fossati – “Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina", aveva raccontato il cantautore a proposito del progetto – e interpretati in duetto con la signora per eccellenza della musica italiana. Già divulgata da rivenditori come Amazon, la tracklist di “Mina Fossati” è così composta:

1. L'infinito di stelle

2. Farfalle

3. Ladro

4. Come volano le nuvole

5. La guerra fredda

6. Luna diamante

7. Tex-Mex

8. Amore della domenica

9. Meraviglioso è tutto qui

10. L'uomo perfetto

11. Niente meglio di noi due

L’ultimo album di Mina Mazzini, “Maeba”, il settantaquattresimo per la cantante, risale allo scorso anno, lo stesso in cui ha fatto il suo ingresso sul mercato "Paradiso (Lucio Battisti Songbook)", raccolta di brani di Lucio Battisti cantati da Mina. Alla composizione di "Maeba" hanno partecipato autori come Danilo Rea, Alberto Anelli, Franco Serafini, Paolo Conte, Andrea Mingardi e molti altri. Quanto a Ivano Fossati, dopo il ritiro dalle scene avvenuto nel 2011 – anno in cui la voce di “La canzone popolare” ha pubblicato il suo ultimo album d’inediti, “Decadancing” - l’artista genovese ha continuato a lavorare come autore.