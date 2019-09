Premio Tenco 2019: il programma completo

E' stata presentata oggi a Milano la quarantatreesima edizione del Premio Tenco, rassegna dedicata alla canzone d'autore intitolata alla scomparsa voce di "Ciao amore ciao" in programma tra i prossimi 17 e 19 ottobre al teatro Ariston di Sanremo: il titolo dell'edizione 2019 della manifestazione è "Dove vola colomba bianca", con riferimento al brano scritto da Bixio Cherubini e da Carlo Concina che vinse il festival di Sanremo del 1952 grazie all'interpretazione di Nilla Pizzi. Al proposito, il Responsabile artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi ha dichiarato:

"Così come nell'arte e nella letteratura anche nella canzone la colomba viene spesso percepita nella sua versione 'viaggiante' che trasferisce costumi e abitudini. Come Sebastián Iradier che, arrivando dal porto dell'Avana, con la sua Paloma portò l'habanera in Europa ispirando Albéniz, Ravel, Debussy e, soprattutto Georges Bizet, nella sua Carmen. O anche la più celebre colomba nazionale di Nilla Pizzi che fa da messaggero tra innamorati. Ed è per questa metafora costante di percorsi musicali, culturali e politici, che ci è parso giusto intitolarle il tema del Tenco 2019. In un periodo dove a molti, e in tutti i campi, sembra così importante il ruolo della memoria la nostra Rassegna si propone di tracciare un itinerario della 'Memoria storica' della canzone italiana che ha in Sanremo il suo naturale epicentro. Il percorso di 'Dove vola colomba bianca' non può che partire dal Festival intrecciandosi poi, in maniera inevitabile, con quello del Club Tenco. Perché non va dimenticato che le due manifestazioni hanno avuto un unico ideatore, Amilcare Rambaldi. Quindi, l'anamnesi innanzitutto: ecco perché ogni partecipante al Tenco 2019, cantante, musicista, relatore, illustratore, pittore, rappresenta una tessera del mosaico storico della canzone"

Ecco, di seguito, il programma completo dell'edizione 2019 del Premio Tenco:

- giovedì 17 ottobre: Achille Lauro - i vincitori delle targhe Tenco Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Rancore, Enzo Gragnaniello, Alessio Lega, Fulminacci, Adoriza - Peppe Voltarelli e Alessandra D'Alessandro

- venerdì 18 ottobre: Sergio Cammariere - Gaetano Curreri - Nina Zilli, Levante e Petra Magoni con Gnu Quartet - Ron - Frida Bollani Magoni - Eric Burdon

- sabato 19 ottobre: Gianna Nannini - Roberto Brivio - Mimmo Locasciulli - David Riondino - Simona Colonna

L'elenco completo degli eventi collaterali - incontri, mostre, masterclass e altro - è disponibile sul sito ufficiale del Premio all'indirizzo www.premiotenco.it.