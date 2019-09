Michael Bublé in concerto a Milano - VIDEO/SCALETTA

Ieri sera al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano, il crooner canadese di origine italiana Michael Bublé si è esibito nel primo dei suoi due concerti – l’altro è in programma questa sera, 24 settembre – italiani. L’ultimo album pubblicato da Michael Bublé, “Love” (leggi qui la nostra recensione), risale al novembre 2018.

A seguire potete vedere un breve video del concerto di ieri sera e la scaletta proposta da Bublé in concerto.

Scaletta:

Feeling Good (cover di Anthony Newley)

Haven’t Met You Yet

My Funny Valentine (cover di Rodgers & Hart)

I Only Have Eyes for You (cover di Harry Warren)

Sway (Dean Martin cover)

Such a Night (cover di Clyde McPhatter & The Drifters)

(Up A) Lazy River (cover di Hoagy Carmichael)

When You’re Smiling (Seger Ellis cover)

You’re Nobody Till Somebody Loves You (cover di Russ Morgan and His Orchestra)

When I Fall in Love (cover di Jeri Southern)

Love You Anymore

Forever Now

Home

Buona Sera Signorina (cover di Louis Prima)

Just a Gigolo / I Ain’t Got Nobody (cover di Louis Prima)

You Never Can Tell (cover di Chuck Berry)

Nobody but Me

Cry Me a River (cover di Julie London)

Bis:

Where or When (cover di Rodgers & Hart)

Everything

You Were Always on My Mind (cover di Gwen McCrae)