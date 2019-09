X Factor: dopo il sequestro del Teatro Ciak, il talent si trasferisce a Monza?

Potrebbe essere la Candy Arena di Monza a ospitare i live di X Factor 13. Dopo il sequestro del Teatro Ciak di Milano, Sky avrebbe individuato nel palazzetto dello sport monzese la sede ideale per la fase finale del talent show, le puntate in diretta (al via il 24 ottobre). Lo riferisce l'edizione locale del Corriere della Sera: la direzione del programma avrebbe avviato col Comune e i vertici del Consorzio Vero Volley (i cui atleti utilizzano l'impianto sportivo per le partite e gli allenamenti) un confronto per affittare l'arena, ma la trattativa sarebbe resa difficile dalle esigenze delle squadre del Consorzio - il calendario prevede le prime partite in casa il 19 e il 20 ottobre. Una soluzione sarebbe stata però già trovata: gli atleti e i tifosi potrebbero trasferirsi in un'altra sede. Consorzio e Comune sono ottimisti: "La trattativa è in dirittura d'arrivo. Negli anni passati abbiamo investito circa 700 mila euro per riqualificare l'arena. Affrontare e gestire un'operazione di questa portata non sarà semplice, ma è un'opportunità davvero importante, anche in proiezione futura", ha fatto sapere Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley.