Miley Cyrus canta Led Zeppelin e Pink Floyd a Las Vegas. Video

Miley Cyrus ha mostrato più volte, in passato, il suo lato rock: lo ha fatto cantando dal vivo cavalli di battaglia di band come i Nine Inch Nails o Metallica e duettando con artisti del calibro di Billy Idol (senza dimenticare l'esperienza al fianco dei Flaming Lips per l'album "Miley Cyrus & her dead petz" del 2015), facendo storcere il naso ai puristi. Ieri è tornata a farlo, sul palco dell'iHeartRadio Music Festival di Las Vegas, coverizzando due band simbolo del rock: nientemeno che i Led Zeppelin e i Pink Floyd.

L'ex stellina Disney si è cimentata in una cover di "Black dog", brano della leggendaria rock band di "Whole lotta love" contenuto nell'album "Led Zeppelin IV" (uscito nel 1971, ventuno anni prima della nascita della cantante) - ma lo aveva già cantato sul palco di Glastonbury, pochi mesi fa - e verso la fine della sua esibizione ha rifatto a modo suo anche "Comfortably numb" dei Pink Floyd.

L'ultimo disco di Miley Cyurs è l'Ep " She is coming ", uscito all'inizio di quest'anno. La cantante ha da poco pubblicato un nuovo singolo insieme ad Ariana Grande e Lana Del Rey, " Don't call me angel ".