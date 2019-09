Mika, ascolta il nuovo singolo 'Tomorrow'

E' disponibile da oggi sulla principali piattaforme streaming "Tomorrow", il nuovo singolo di Mika, terzo estratto - dopo "Ice Cream Baby" e "Sanremo" - dal prossimo disco in studio del cantante anglo-libanese (e già tra i giudici dell'edizione italiana di X Factor) "My Name Is Michael Holbrook", in uscita il prossimo 4 ottobre.

“In un mondo in cui c’è sempre un’opinione su tutto quel che viene fatto e ogni errore che facciamo viene catalogato per giudicarci e usato contro di noi, si finisce per aver paura di prendere rischi, buttarsi in qualsiasi avventura", ha spiegato Mika a proposito del brano, prodotto da Mark Crew e Dan Priddy: "Questa però non è saggezza, o responsabilità, è soltanto paura. A volte, anche quando sappiamo di andare incontro a un disastro, sappiamo che bisogna dire 'chi se ne frega del domani'. E se tutto andrà male e verremo giudicati per questo, non ci importa. Una vita vissuta col brivido e con gli errori vale 100.000 vite vissute giocando solo sul sicuro. E' una canzone sulla libertà di non avere paura delle conseguenze, di quello che gli altri pensano".

L'artista promuoverà la sua nuova fatica in studio con un tour di dodici date in Italia in partenza il prossimo 24 novembre dal PalaAlpitour di Torino.