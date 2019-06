Mika: guarda il video di "Ice Cream Baby".

Il cantautore britannico - che ha raggiunto la notorietà con il brano "Grace Kelly" nel 2007- ha pubblicato il video di "Ice Cream Baby", primo singolo estratto dall'album che uscirà il prossimo 4 ottobre dal titolo "My Name Is Michael Holbrook".

Mika,che da novembre sarà in Italia con diverse date del suo "Revelation Tour", ha pubblicato il brano che anticipa il suo prossimo lavoro in studio lo scorso maggio, per cui ha collaborato insieme a Dan Black, Mark Crew e Dan Priddy.

Ecco il video: