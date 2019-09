Mika, ascolta il nuovo brano 'Sanremo'

E' stato reso disponibile in streaming gratuito sui canali ufficiali Web della voce di "Grace Kelly" "Sanremo", brano inedito incluso nella prossima fatica in studio di Mika, "My Name Is Michael Holbrook", attesa nei negozi per il prossimo 4 ottobre.

“La canzone è proprio dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia", ha spiegato, in una nota, lo stesso artista: "Parla delle vacanze che facevamo in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia che ci faceva un po’ pesare la nostra presenza. Allora mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e le sue amiche e ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohémien come la nostra. Dall’idea di evasione di quelle gite, è nata l’ispirazione di 'Sanremo'. Questa canzone si può riferire a qualsiasi persona che cerchi compagnia, abbia bisogno di un attimo per stare bene, rilassarsi con un aperitivo in riva al mare, trovare nuova gioia. Sanremo è anche la prima città in cui abbia mai cantato in Italia, mi sono esibito al Festival una settimana prima che uscisse il mio primo album, per cui il legame è ancora più forte".

Da "My Name Is Michael Holbrook" sono già stati resi disponibili i brani "Ice Cream" e "Tiny Love": prima che il disco venga consegnato ai mercati l'artista offrirà al pubblico Web - nei prossimo giorni - anche l'ascolto di "Dear Jealousy" e "Tomorrow", quest'ultima scelta come singolo di lancio ufficiale del lavoro.

"Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika", ha spiegato il cantante a proposito del disco, scritto tra Miami, Londra e la Toscana: "Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista".

"My Name Is Michael Holbrook" sarà promosso dal vivo in Italia con un tour di dieci date che prenderà il via il prossimo 24 novembre al PalaAlpitour di Torino per concludersi - dopo soste a Ancona, Roma, Bologna, Brescia, Livorno, Milano, Padova, Bolzano e Bari - al Palacalafiore di Reggio Calabria l'8 febbraio 2020.