Jovanotti, le previsioni del tempo per il Jova Beach Party a Linate

I principali servizi metereologici italiani sono concordi: il cielo non tradirà Jovanotti in occasione dell'ultima tappa del Jova Beach Party, il festival/concerto ideato da Lorenzo Cherubini in programma domani, sabato 21 settembre, all'aeroporto milanese di Linate, temporaneamente chiuso al traffico di aeromobili per lavori di ristrutturazione.

Il cielo sarà quasi completamente sgombro a partire dalla tarda mattinata, quando le temperature si attesteranno intorno ai 18 gradi. Il sole continuerà a splendere per tutto il pomeriggio: a partire dalle 17 - quanto le temperature raggiungeranno un picco previsto di 21 gradi - lievi formazioni nuvolose veleranno il cielo, senza tuttavia dare luogo a fenomeni.

Le percentuali di precipitazioni resteranno pressoché nulle fino alle 23, quando le temperature si attesteranno a circa 16 gradi: la copertura nuvolosa si intensificherà solo a partire dalle prime ore di domenica 21, a partire dalle 2.

Per l'evento sono state attivate corse speciali notturne di bus e di treni, questi ultimi in partenza dalla stazione Milano Forlanini, la più vicina al luogo dell'evento: i convogli partiranno alla volta delle principali città lombarde come Novara, Varese, Como e Treviglio, facendo sosta, in alcuni casi, anche nelle stazioni di interscambio del passante ferroviario. L'accesso ai treni speciali notturni è consentito solo con l'acquisto dei biglietti speciali da 10€: gli abbonamenti ferroviari o integrati non saranno considerati validi. Milano Forlanini è raggiungibile tramite le linee Suburbane S5 [Varese-Milano-Treviglio], S6 [Novara-Milano-Treviglio] ed S9 [Saronno-Seregno-Milano-Albairate].

La società di trasporto pubblico milanese, dal canto suò, potenzierà le proprie linee anche in orario notturno secondo le seguenti modalità:

- prolungamento orario del servizio metro linee 1,2,3 e 5 con ultimo passaggio nella tratta centrale alle h 2.00 circa del 22/9/2019,

- linea 27: frequenza aumentata a 5' per il periodo h 12.00 - h 1.30,

- linea 73: soppressione delle fermate fra tre ponti e Aeroporto e conseguente miglioramento frequenza tutto il giorno a parità di percorrenze,

- attivazione linea 160 Peschiera-Susa per tutto il giorno a servizio di San Felicina altrimenti non servita a causa della limitazione della linea 73 a p.zza Ovidio,

- potenziamento linea 90/91,

- prolungamento orario fino alle h. 3.00 dei parcheggi di Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Santa Giulia e San Donato, al fine di garantire la coerenza con gli orari della metro.

