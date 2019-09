Jovanotti, Jova Beach Party a Linate: le informazioni utili

Il prossimo sabato 21 settembre si terrà all'aeroporto di Linate, alla periferia est di Milano, la data finale del Jova Beach Party, serie di eventi che ha visto Jovanotti impegnato sui palchi installati in alcune delle maggiori località balneari italiane nel corso dell'estate ormai avviata alla conclusione: gli organizzatori dell'evento hanno reso disponibili le informazioni utili al pubblico per vivere la festa di fine tour di Lorenzo Cherubini - che avrai come ospiti Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Paolo Baldini, Rkomi e Takagi & Ketra - nel modo più confortevole e sicuro possibile. Ecco, di seguito, le informazioni utili per la data di Linate del Jova Beach Party:

Ritiro anticipato biglietti

Con l’obiettivo di agevolare le operazioni di botteghino per il ritiro dei biglietti acquistati con modalità ritiro sul luogo e il ritiro dei biglietti omaggio per i bambini accreditati per il Jova Beach Party di Milano Linate il 21 settembre e per evitare lunghe code il giorno dello show, è possibile ritirare i biglietti presso la sala Camera dei Notari - YesMilano Tourism Space in via dei Mercanti 8, Milano nei giorni e orari di seguito indicati:



Giovedì 12 Settembre: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Venerdì 13 Settembre: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Sabato 14 Settembre: dalle ore 10.30 alle ore 19.30

Domenica 15 Settembre: dalle ore 10.30 alle ore 19.30



NB: È possibile usufruire del ritiro anticipato solo per i biglietti per la data di Linate.

Chi ha acquistato i biglietti con modalità ritiro sul luogo per le date di Albenga e Vasto (annullate) e ha scelto di partecipare all’evento di Linate potrà ritirare il biglietto solo il giorno dell’evento.



I documenti necessari per il ritiro sono i seguenti:

• documento di identità;

• e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center;

• in caso di ritiro da parte di terzi: delega scritta da parte dell’intestatario dell’ordine, fotocopia del documento di identità dell’intestatario dell’ordine, documento di identità della persona delegata e e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center.

Ingresso bambini

I biglietti gratuiti disponibili per i minori di 8 anni per la data di Milano Linate sono esauriti.

Diversamente abili

I biglietti riservati ai diversamente abili per la data di Milano Linate sono esauriti.

Token

Cosa sono:

I token sono la moneta del Jova Beach Party Milano Linate.

Valore dei token:

I token hanno un valore di 3€ l’uno e sono divisibili. Ogni metà ha valore di 1.50€.

Dove acquistarli:

I token potranno essere acquistati sia presso le casse all’esterno che all’interno del villaggio.

Gli organizzatori consigliano di acquistare i token alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare code alle casse interne del villaggio.

Acquisti:

Il food & beverage all’interno del villaggio accetterà solo token;

Sarà comunque possibile acquistare bottigliette d’acqua da 0.5l, al costo di 1.50€, presso le casse dedicate, senza l’utilizzo dei token;

É escluso l’utilizzo dei token per l’acquisto del merchandising ufficiale del tour.

Cosa non portare

Non essendo disponibile un servizio di guardaroba, gli organizzatori invitano il pubblico a prestare attenzione a cosa non è possibile portare con sé all’interno dell’area villaggio per agevolare i controlli che dovranno essere effettuati all’ingresso per motivi di sicurezza. Le regole applicate sono simili a quelle degli aeroporti.

All’interno del Jova Beach non è possibile introdurre powerbank, ma allo stand E.On sarà offerta possibilità di ricaricarlo durante tutto l’evento.

All’interno del Jova Beach è possibile introdurre solo creme o altri solari di piccole dimensioni (100 ml o 100 gr) e non possono essere introdotti altri liquidi.

E' possibile introdurre una sola bottiglietta d’acqua da 0,5 litri, ma senza tappo.

A tutela della comune incolumità, sono predisposti controlli all’entrata della struttura effettuati dal personale di servizio.

All’interno dell’area è severamente vietato introdurre:

- caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza;

- bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni);

- bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro;

- borracce di metallo, thermos;

- introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

- bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne;

- penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

- Non ammesse anche biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.

Arrivare all'evento in bus

Il sito ufficiale sul quale acquistare i biglietti per il bus è www.eventinbus.com

Infoline:

Orari: Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Telefono: 0585 44758

Email: info@eventinbus.com

Arrivare all'evento in treno

Per l'evento Trenord ha predisposto uno speciale servizio notturno di treni. Le corse straordinarie, in partenza da Milano Forlanini - la stazione ferroviaria più vicina all'evento -, raggiungeranno alcune delle principali città lombarde (Novara, Varese, Como, Treviglio) e in alcuni casi fermeranno anche nelle stazioni del Passante Ferroviario di Milano.

Il biglietto speciale di andata e ritorno, in vendita solo online e fino ad esaurimento posti, con soli 10€ ti permette di:

- raggiungere Milano Forlanini (da qualsiasi stazione con qualsiasi treno Trenord);

- tornare da Milano Forlanini (con uno dei treni speciali all'orario scelto in fase di acquisto).

L'accesso ai treni speciali notturni è consentito solo con l'acquisto dei biglietti speciali da 10€, non è consentito ai possessori di abbonamenti ferroviari o integrati.

Milano Forlanini è facilmente raggiungibile tramite le linee Suburbane S5 [Varese-Milano-Treviglio], S6 [Novara-Milano-Treviglio] ed S9 [Saronno-Seregno-Milano-Albairate].

Le stazioni dei treni si trovano a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Rogoredo. Dalla stazione dei treni di Milano Centrale è possibile raggiungere il Jova Beach Party:

da Centrale prendere la linea m2 in direzione Gessate/Cologno Nord per una fermata e scendere a Caiazzo. Da qui prendere la linea 90 in direzione Lodi fino a Viale Campania- viale Corsica. Giunti alla fermata prendere la linea 73 in direzione San Felicino (Peschiera B.) fino alla fermata Piazza Ovidio;

Da Centrale prendere la linea m3 in direzione San Donato fino alla fermata Rogoredo. Da qui seguire le indicazioni pedonali per giungere al luogo dell’evento;

Da Centrale prendere la linea m3 in direzione San Donato fino alla fermata Duomo. Da qui prendere la linea 73 in direzione San Felicino (Peschiera B.) fino fino alla fermata Piazza Ovidio.

Dalla stazione dei treni di Milano Garibaldi è possibile raggiungere il Jova Beach Party:

da Milano Porta Garibaldi prendere il passante s6 10641, in direzione Pioltello-Limito, fino alla fermata Milano Forlanini. Da qui proseguire a piedi seguendo viale Forlanini fino all’ingresso del luogo dell’evento.

Dalla stazione dei treni di Milano Rogoredo è possibile raggiungere il Jova Beach Party:

da Milano Rogoredo proseguire a piedi lungo il percorso pedonale dedicato, per giungere all’ingresso del luogo dell’evento da via Fantoli.

Arrivare all'evento con il trasporto pubblico

In occasione del concerto di Jovanotti del 21 settembre a Milano Linate saranno attivati potenziamenti e prolungamenti del servizio ATM, la linea di trasporto milanese, secondo le seguenti modalità:

prolungamento orario del servizio metro linee 1,2,3 e 5 con ultimo passaggio nella tratta centrale alle h 2.00 circa del 22/9/2019,

linea 27: frequenza aumentata a 5' per il periodo h 12.00 - h 1.30,

linea 73: soppressione delle fermate fra tre ponti e Aeroporto e conseguente miglioramento frequenza tutto il giorno a parità di percorrenze,

attivazione linea 160 Peschiera-Susa per tutto il giorno a servizio di San Felicina altrimenti non servita a causa della limitazione della linea 73 a p.zza Ovidio,

potenziamento linea 90/91,

prolungamento orario fino alle h. 3.00 dei parcheggi di Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Santa Giulia e San Donato, al fine di garantire la coerenza con gli orari della metro.

Arrivare all'evento in auto

Per chi raggiunge il Jova Beach Party in auto si ricorda che dal lato della città di Milano, la carreggiata di viale Forlanini, in direzione Linate/Segrate, sarà preclusa al traffico ordinario. Si ricorda inoltre che saranno interdetti al traffico gli svincoli di uscita della Tangenziale Est di Forlanini , sia in direzione Milano città che in direzione Linate/Segrate.

Si raccomandano pertanto i seguenti percorsi che consentiranno di raggiungere i parcheggi in prossimità dell’aeroporto:

per chi arriva da NORD dell’aeroporto prendere l’Autostrada TEEM (A58) in direzione Bologna, utilizzare lo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da EST dell’aeroporto prendere l’Autostrada BREBEMI (A35) in direzione Milano, immettersi in A58 TEEM verso sud, utilizzare lo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da SUD (A1-Bologna) prendere l’Autostrada TEEM (A58) in direzione Brescia-Venezia, utilizzare lo svincolo di uscita di Paullo e percorre la SP 415 (PAULLESE) direzione Milano. Alla rotatoria di intersezione con la SP161-VAR (località Caleppio) procedere in direzione MELZO fino ad immettersi sulla Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA) direzione Linate. In alternativa proseguire lungo la A58 sino allo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da OVEST dell’aeroporto prendere la Strada Provinciale 415 (Paullese), raggiungibile dalla Tangenziale Est di Milano A51, uscita 3, direzione SP415-Paullo, proseguire sino alla Via Di Vittorio di Peschiera Borromeo e da qui attraverso la SP15 bis raggiungere Linate.

Aree parcheggio auto

NEW LINATE PARKING, viale Enrico Forlanini 123, Milano

PARKIN LINATE, via Enzo Jannacci, Segrate

P1, P2, P3, Piazzale Aeroporto Linate

STOP & FLY / GOOD PARK, via Baracca 6, Segrate

PARKINGO LINATE, via Baracca 4, Segrate

IDROFLY, via Circonvallazione Idroscalo, Segrate

PUNTA DELL’EST, via Arnoldo Mondadori, Segrate

EXPRESS PARKING, Via Montale 2, Segrate

PIAZZALE AEROPORTO