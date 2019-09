Blink-182 - la recensione di "Nine"

Giunti alla seconda prova in studio con Matt Skiba a riempire il vuoto lasciato da Tom DeLonge, i Blink-182 sono riusciti a fare pace con proprio passato e a individuare una via che li porti verso il futuro, ripartendo dalla scrittura: prima ancora degli artifici di studio, "Nine" sorprende per la maturità e l'equilibrio nel songwriting, che ci restituisce l'immagine di un gruppo rigenerato, che nonostante il passato importante non ha alcuna intenzione di considerarsi reduce o superstite. E che, soprattutto, sente di non avere conti in sospeso con nessuno, in primis con i propri fan della prima ora...

