Evanescence e Within Temptation in tour insieme. Una data in Italia.

Gli statunitensi Evanescence e gli olandesi Within Temptation uniscono le forze e annunciano il ‘Worlds Collide’, tour europeo che prenderà il via il 4 aprile del prossimo da Bruxelles, la capitale del Belgio. Il 14 aprile, al Mediolanum Forum di Assago (Mi), si terrà l’unica data italiana.

Le due band che hanno la particolarità di avere una cantante donna a gestire il palco: Sharon den Adel per i Within Temptation e Amy Lee per gli Evanescence.

La den Adel ha dichiarato:

"Abbiamo notizie entusiasmanti... Ad aprile faremo squadra con gli Evanescence per offrirvi un tour condiviso davvero speciale! Sarà un tour da non perdere. È stato davvero un grande incontro quello con Amy e il resto della band. Penso che abbiamo molto in comune, ma soprattutto, sono sicura che condividiamo la stessa passione e lo stesso fuoco per ciò che amiamo fare di più. Non vedo davvero l'ora di andare in tour in Europa insieme per renderlo memorabile!".

Amy Lee è sulla stessa linea di pensiero: