Addio a Mick Schauer, ex tastierista dei Clutch

E’ morto il tastierista Mick Schauer che militò nella rock band dei Clutch dal 2005 al 2008. A darne notizia Clutch è il canale Facebook della rock band del Maryland.

Questo il messaggio pubblicato dai Clutch:

“Siamo rattristati nel sentire la notizia della morte di Mick Schauer. Mick aveva un talento incredibile e ci mancherà. Il suo contributo agli album ‘Robot Hive Exodus’ e ‘From Beale Street to Oblivion’ dove portò un nuovo suono alla band in un momento in cui la band cercava di esplorare nuovi territori. Mick ci ha aiutato a raggiungere quegli obiettivi e altro ancora. Era anche una forza potente nei nostri spettacoli dal vivo. La sua naturale abilità non ha eguali e il suo amore per la musica ci ha fatto suonare meglio. Siamo grati per aver avuto l'opportunità di fare musica con te Mick!”.