Ezio Bosso: "Non posso più suonare"

Il 48enne pianista, compositore e direttore d’orchestra torinese Ezio Bosso, che soffre dal 2011 di una patologia degenerativa, ospite a Bari alla Fiera del Levante rivolto al pubblico ha detto:

"Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere".

Parlando del mestiere di musicista, come riporta Adnkronos, ha detto: "Musicista non lo si diventa solo per talento, a un certo punto, soprattutto chi ce l'ha il talento, lo deve dimenticare e fare spazio al lavoro quotidiano, alla disciplina". Mentre la musica viene definita, "come un focolare attorno al quale sedersi, un linguaggio universale che permette a tutti di parlarsi e fare comunità a prescindere dal luogo di provenienza".

Nel faccia a faccia con il pubblico parlando della sua condizione ha detto inoltre, "la disabilità è negli occhi di chi guarda, perché il talento è talento e le persone sono persone, con le ruote o senza".