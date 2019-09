L’addio degli Slayer: esce il film ‘The repentless killogy’

È noto da tempo che la metal band statunitense è prossima a fissare il termine ultimo della propria carriera e ora, dopo aver annunciato un tour d’addio già nel 2018 e la pubblicazione di alcuni video sul canale YouTube degli Slayer, il gruppo di Tom Araya e Kerry King ha segnato sul calendario la data in cui arriverà la sua “fine”.

Il prossimo 8 ottobre uscirà “Slayer: The repentless killogy” che, disponibile in digitale e Blu-ray, presenterà il film scritto e diretto da BJ McDonnell accompagnato dall’intero concerto della band californiana andato in scena il 5 agosto 2017 al Los Angeles Forum; la colonna sonora sarà pubblicata in due versioni, in doppio vinile e doppio CD.

La prima parte di “The repentless killogy” - che si apre con i tre video musicali firmati dal regista statunitense per i brani “You Against You", "Repentless" e "Pride In Prejudice”, canzoni estratte all’album della band californiana del 2015 - racconta la storia di un ex neonazista e il film conta sulla partecipazione, tra gli altri, di attori come Jason Trost, Danny Trejo e Richard Speight.

BJ McDonnell ha detto a proposito di questo lavoro - di cui è disponibile il trailer nel video riportato più avanti:

“Quando abbiamo iniziato a fare questi tre primi video avevamo l'intenzione di continuare le prossime avventure degli Slayer e Wyatt (personaggio principale della narrazione) in un album successivo. Ma gli Slayer hanno annunciato che 'Repentless' sarebbe stato l'ultimo album e tour, quindi questa storia, i video e infine un concerto dal vivo completo alla fine risultano essere la conclusione perfetta del tour finale di 'Repentless'. Questo è il finale degli Slayer. Questa è la fine dei mostri.”

La carriera degli Slayer - che lo scorso 7 luglio erano in concerto in Italia per il festival Rock the Castle a Villafranca, in provincia di Verona - si concluderà in modo definitivo al The Forum di Los Angeles con le ultime due date, in programma per i prossimi 29 e 30 novembre, del tour “The final campaign", ultima parte del "Final world tour".

Ecco le copertine che accompagnano l’uscita di “Slayer: The repentless killogy”: