Antonello Venditti: l'ora si fa tarda, viene interrotto il suo concerto

Ieri sera in Cittadella a Parma è andato in scena l’ultimo live all’aperto del ‘Sotto il segno dei pesci tour’ di Antonello Venditti, prima di tornare per le ultime esibizioni al Mediolanum Forum di Assago (Mi), il 30 novembre, e al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre.

Il cantautore romano ha chiuso la sua estate dal vivo con una piccola polemica sulla coda. Come riporta la Gazzetta di Parma, a Venditti è stato imposto di interrompere la sua esibizione alla mezzanotte, quando lo show non si era ancora concluso. Venditti ha pubblicato sul proprio canale Facebook un video dove ha esternato tutto il proprio stupore per questo inatteso finale.

A seguire la replica nelle parole dell'assessore alla Cultura di Parma Michele Guerra: