E' arrivo un biopic su Shaun Ryder degli Happy Mondays

A quanto riporta il sito Screen Daily, sarebbe in lavorazione un nuovo film biografico sul frontman degli Happy Mondays Shaun Ryder. Il film, intitolato “Twisting My Melon”, è basato sull'autobiografia pubblicata da Ryder nel 2011, che ha lo stesso titolo. Ed è anche parte del testo di "Step On", canzone inclusa nel loro album del 1990 “Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches”.

Secondo quanto riportato, la parte principale, quella di Ryder, dovrebbe essere interpretata dall'attore inglese Jack O’Connell, mentre l’attrice Maxine Peake potrebbe interpretare la madre di Ryder. Il film sarà diretto da Matt Greenhalgh, al debutto alla regia. I lavori per il film dovrebbero iniziare a Manchester a gennaio 2020.

Gli Happy Mondays si formarono nel 1982 a Manchester e diventarono uno dei gruppi più importanti della scena Acid House degli anni '90. Si sciolsero nel 1992 dopo aver pubblicato il loro quarto album “Yes Please!”. Hanno poi fatto seguito una manciata di reunion negli ultimi 25 anni.