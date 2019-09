Andrea Nardinocchi, esce il 12 settembre il singolo ‘Droga’

Il cantautore e produttore emiliano che ha esordito nel mercato discografico nel 2013 con “Il momento perfetto” pubblicherà il prossimo 12 settembre il suo nuovo singolo “Droga”. Il brano di Andrea Nardinocchi, prodotto dal duo Mamakass, fa seguito alla musica che ha segnato il ritorno di scena dell’artista bolognese, “Sanremo amore scusa”, “Tutto perfetto” e “Questa vita”.

"Probabilmente l'80% di tutti i pezzi che ho scritto parlano di Lei", ha fatto sapere attraverso una nota stampa Nardinocchi a proposito della canzone, entrando poi nel dettaglio:

Nella maggior parte dei casi questi pezzi, pur essendo canzoni d'amore, non riescono ad essere particolarmente solari. In tutto questo 'Droga' sicuramente non è un'eccezione. Anche perché, in parte, cerca di spiegare il motivo di questa consuetudine con una semplice metafora. L'unica eccezione, ma la più importante, è che non mi fa prendere male - anzi, mi fa un po' sorridere.